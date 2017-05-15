Стали известны подробности пожара на улице Садовой в Самаре

На тушение пожара выехали 8 автомобилей и 26 человек. Горела кровля частного дома на улице Садовой, 5 и дворовые постройки на общей площади 100 квадратных метров. Пожар потушили в 14.27. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.

Как рассказали sgpress.ru очевидцы возгорания, незадолго до начала пожара рядом со зданием играли дети, которые, вероятно, и стали невольными виновниками ЧП.













