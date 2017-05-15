В Самаре не допустят монополии на продажу сувениров в историческом центре
Ассоциация предпринимателей «Продвижение» совместно с СРОО «Гильдия мастеров ДПИ и ремесел» обратилась в Самарскую губернскую думу с просьбой оказать содействие в выделении торговых мест для сезонной торговли сувенирной продукцией с символикой города и области на гостевых и туристических маршрутах Самары. Об этом стало известно в ходе заседания общественной комиссии при комитете по промышленности губдумы.
Всего, по данным из сообщения пресс-службы губернской думы, запрашивается 9 адресов на 19 мест в исторической части города. Администрация Самарского района якобы может предложить для них лишь точку на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской. Остальные места либо уже распределены для торговли мороженым и квасом, либо предоставлены другим предпринимателям.
Заместитель администрации Самарского внутригородского района Ирина Рязанова объяснила sgpress.ru, что в городе работает множество ремесленных мастерских и все точки на улице Ленинградской одной фирме отдать не могут.
- Наша позиция – монополии на торговлю сувенирной продукции в городе быть не может, - подчеркнула Ирина Рязанова.
В настоящее время администрация района согласовала уже 7 точек разным мастерским. Одна сувенирная лавка будет размещаться на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышевской, одна на пересечении Ленинградской и Молодогвардейской и пять на Ленинградской и Чапаевской. В администрации Самарского района сейчас также рассматривают еще одну заявку на размещение точки на Ленинградской и Чапаевской. По словам Ирины Рязановой, на улице Ленинградской появится целый «сувенирный квартал».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 мая 2017
15
15 мая 2017
61
15 мая 2017
188
15 мая 2017
134
15 мая 2017 , 16:04
15
Работы будут проводиться госучреждением «Самаралес», в пользовании которого...
15 мая 2017 , 15:52
61
ДТП произошло в понедельник, 15 мая, в 13:31 на улице Галактионовской, 193.
15 мая 2017 , 15:09
83
Экологический праздник, посвященный проблемам защиты природы, пропаганде бережного...
15 мая 2017 , 14:34
188
Днем в понедельник, 15 мая, сотрудникам МЧС поступило сообщение о ЧП в областном центре
15 мая 2017 , 14:30
100
В минувшую субботу более 300 сотрудников Поволжского банка ПАО Сбербанк из Самары, Тольятти,...
15 мая 2017 , 14:27
124
В понедельник, 15 мая, в 2 часа дня стартовал период распределения свободных мест...
15 мая 2017 , 14:01
91
Причина - передача полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5381
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5008
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
16 апреля 2017
4845
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
25 апреля 2017
3505
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
5 мая 2017
520
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
290
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
546
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2665
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.