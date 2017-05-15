В Самаре не допустят монополии на продажу сувениров в историческом центре

Всего, по данным из сообщения пресс-службы губернской думы, запрашивается 9 адресов на 19 мест в исторической части города. Администрация Самарского района якобы может предложить для них лишь точку на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской. Остальные места либо уже распределены для торговли мороженым и квасом, либо предоставлены другим предпринимателям.

Заместитель администрации Самарского внутригородского района Ирина Рязанова объяснила sgpress.ru, что в городе работает множество ремесленных мастерских и все точки на улице Ленинградской одной фирме отдать не могут.

- Наша позиция – монополии на торговлю сувенирной продукции в городе быть не может, - подчеркнула Ирина Рязанова.

В настоящее время администрация района согласовала уже 7 точек разным мастерским. Одна сувенирная лавка будет размещаться на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышевской, одна на пересечении Ленинградской и Молодогвардейской и пять на Ленинградской и Чапаевской. В администрации Самарского района сейчас также рассматривают еще одну заявку на размещение точки на Ленинградской и Чапаевской. По словам Ирины Рязановой, на улице Ленинградской появится целый «сувенирный квартал».