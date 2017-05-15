В самарском ТЦ «Мир кожи» обнаружили контрафактные куртки

Специалисты надзорного ведомства установили, что в ТЦ продавалась одежда без обязательной маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. В продаже находились 15 меховых курток торговой марки PolarBear на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

По факту выявленного контрафакта в отношении бизнесмена был составлен протокол об административном правонарушении.