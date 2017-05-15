В Самарском областном госпитале для ветеранов войн появился главный врач

Александр Каширин работает в системе здравоохранения более 34 лет, из них более 20 лет – на руководящих должностях. Он кандидат медицинских наук, доцент Самарского государственного медицинского университета.

До этого он исполнял обязанности начальника госпиталя, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.