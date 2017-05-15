В Самарском областном госпитале для ветеранов войн появился главный врач
С 12 мая на должность начальника ГБУЗ «Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» назначен Александр Каширин.
До этого он исполнял обязанности начальника госпиталя, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.
До этого он исполнял обязанности начальника госпиталя, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.
Александр Каширин работает в системе здравоохранения более 34 лет, из них более 20 лет – на руководящих должностях. Он кандидат медицинских наук, доцент Самарского государственного медицинского университета.
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