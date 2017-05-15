Самарец стал донором костного мозга для ребенка

Операцию сделали в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой. Самарский донор оказался совместим с пациенткой – девочкой 2001 года рождения с диагнозом острый лейкоз – по генетическим параметрам на 100%. Донором стал 26-летний Александр. Он родился в селе Обшаровка Самарской области.

Стоит отметить, что найти генетического двойника для больного очень сложно, поскольку совпадения происходят в 1 случае из 100 000. На поиск и активацию доноров в иностранных регистрах уходит много средств и времени, а большинство больных нуждается в срочной пересадке. Именно поэтому гематологи, осуществляющие трансплантацию, инициировали создание Объединенной базы российских потенциальных доноров костного мозга, которая включала бы доноров с характерными для России многочисленными генотипами. Такой Национальный регистр был создан в 2013 году на базе первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.