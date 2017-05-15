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Двое погибли в столкновении Шевроле со световой опорой

ДТП было зарегистрировано в ночь с воскресенья на понедельник, 15 мая, в Тольятти. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции помогли врачам оказать первую помощь пострадавшим, после чего опросили очевидцев случившегося.
 
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по Южному шоссе, допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два пассажира получили травмы, с которыми их госпитализировали в одну из городских больниц.
 
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

 
Дата: 15 мая 2017 , 09:25
186
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Андрей Дербенев
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