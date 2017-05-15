Двое погибли в столкновении Шевроле со световой опорой

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по Южному шоссе, допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два пассажира получили травмы, с которыми их госпитализировали в одну из городских больниц.





В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.