В ГИБДД Самары справились с последствиями атаки вируса и вернулись к работе

На сегодняшний день сбои в работе инфраструктуры, которая обеспечивает предоставление гражданам государственных услуг по линии ГИБДД, отсутствуют.

- Оказание услуг осуществляется в штатном режиме, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурной части ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сегодня в МРЭО ГИБДД выходной по расписанию, поэтому выдача документов и регистрация посетителей начнется со вторника, 16 мая.



Стоит отметить, что вирусным атакам подверглись и сервера ГУ МЧС России по Самарской области. В пресс-службе ведомства sgpress.ru сообщили, что эти атаки удалось отбить.