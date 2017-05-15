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В ГИБДД Самары справились с последствиями атаки вируса и вернулись к работе

12 мая из-за вируса в Самаре была временно приостановлена выдача прав и автономеров жителям. В этот день Департаментом информационных технологий, связи и защиты информации МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows.
 
На сегодняшний день сбои в работе инфраструктуры, которая обеспечивает предоставление гражданам государственных услуг по линии ГИБДД, отсутствуют. 
 
- Оказание услуг осуществляется в штатном режиме, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 
В дежурной части ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сегодня в МРЭО ГИБДД выходной по расписанию, поэтому выдача документов и регистрация посетителей начнется со вторника, 16 мая.

Стоит отметить, что вирусным атакам подверглись и сервера ГУ МЧС России по Самарской области. В пресс-службе ведомства sgpress.ru сообщили, что эти атаки удалось отбить. 
Дата: 15 мая 2017 , 09:21
143
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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