Самарцы смогут увидеть прямую трансляцию спектакля Малого театра
20 мая в 19.00 в ЦРК «Художественный» состоится прямая трансляция комедии «На всякого мудреца довольно простоты» (12+) Государственного академического малого театра.
Режиссер-постановщик - народный артист России Владимир Бейлис. В ролях: народные артисты России Ирина Муравьева, Борис Клюев, Александр Клюквин и другие.
Режиссер-постановщик - народный артист России Владимир Бейлис. В ролях: народные артисты России Ирина Муравьева, Борис Клюев, Александр Клюквин и другие.
Показ состоится в рамках федерального проекта «Театральная Россия».
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