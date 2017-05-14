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Самарцы смогут увидеть прямую трансляцию спектакля Малого театра

20 мая в 19.00 в ЦРК «Художественный» состоится прямая трансляция комедии «На всякого мудреца довольно простоты» (12+) Государственного академического малого театра.

Режиссер-постановщик - народный артист России Владимир Бейлис. В ролях: народные артисты России Ирина Муравьева, Борис Клюев, Александр Клюквин и другие.
 
Показ состоится в рамках федерального проекта «Театральная Россия».
Дата: 14 мая 2017 , 09:02
226
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: maly.ru
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