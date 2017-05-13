Трамвай сошел с рельсов и развернулся на дороге в Самаре

По сведениям очевидцев, трамвай №1 сошел с рельсов, а затем его развернуло поперек дороги. В ГУ МВД России по Самарской области sgpress.ru сообщили, что к ним не поступала информация о дорожно-транспортном происшествии с участием трамвая. Информации о том, пострадал ли кто-то в инциденте, также пока нет.