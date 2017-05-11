Прокуратура: Хворостянская ветстанция допустила распространение чумы свиней в селе Владимировка

Так, 7 марта текущего года на территории села Гремячка Хворостянского района было выявлено заболевание домашнего скота африканской чумой свиней и введен карантин. Прокуратура установила, что врачи станции с февраля по март игнорировали сообщения главы села о падеже поголовья скота и ничего не делали. Бездействие должностных лиц привело к появлению очагов заражения эпизоотии на территории сельского поселения Владимировка.

С врачами будут разбираться в департаменте ветеринарии Самарской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.