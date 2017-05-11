Самарская область стала лидером по количеству участников программы «Жилье для российской семьи»

Самарская область является фаворитом по количеству построенных квадратных метров: по официальным данным на 1 апреля 2017 года, в регионе построено в рамках программы 126 179 квадратных метров жилья с чистовой отделкой. На втором месте – Томская область – 111 479 квадратных метров. Замыкает список из 35 регионов Кировская область. Общее количество построенных в рамках программы «Жилье для российской семьи» квадратных метров по всей России составляет 1 064 577».

Федеральная программа «Жилье для российской семьи» была запущена в мае 2014 года. Она нацелена на решение жилищного вопроса активно работающего населения, не имеющего достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным ценам. Такая возможность предоставлялась участниками программы за счет выгодной цены – 35 000 рублей за квадратный метр жилья с чистовой отделкой.

Программа ЖРС действует до конца 2017 года.