Суд приостановил работу объекта сызранского завода «ТЯЖМАШ»

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело плановую проверку АО «ТЯЖМАШ». Сызранский завод специализируется на производстве тяжелой техники.

В ходе проверки Ростехнадзор выявил 35 нарушений обязательных норм и правил промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов «Склада горюче-смазочных материалов». В том числе: отсутствует проектная документация; не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств; не оснащены двойным торцевым уплотнением насосы; допущено разрушение целостности отмостков резервуара; отсутствует средство защиты от распространения пламени на дыхательной линии резервуара РВС-3000.

По результатам проверки Ростехнадзор направил в Сызранский городской суд материалы о приостановлении деятельности опасного производственного объекта. Суд постановил АО «ТЯЖМАШ» признать виновным в совершении административного правонарушения и приостановил его деятельность на 10 суток.