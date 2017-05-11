Суд приостановил работу объекта сызранского завода «ТЯЖМАШ»
Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело плановую проверку АО «ТЯЖМАШ». Сызранский завод специализируется на производстве тяжелой техники.
В ходе проверки Ростехнадзор выявил 35 нарушений обязательных норм и правил промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов «Склада горюче-смазочных материалов». В том числе: отсутствует проектная документация; не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств; не оснащены двойным торцевым уплотнением насосы; допущено разрушение целостности отмостков резервуара; отсутствует средство защиты от распространения пламени на дыхательной линии резервуара РВС-3000.
По результатам проверки Ростехнадзор направил в Сызранский городской суд материалы о приостановлении деятельности опасного производственного объекта. Суд постановил АО «ТЯЖМАШ» признать виновным в совершении административного правонарушения и приостановил его деятельность на 10 суток.
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