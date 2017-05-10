Волжский проспект будет перекрыт на 7 дней

Необходимые работы начнутся 12 мая и продлятся до пятницы будущей недели. В районе гостиницы «Волга» специалисты ПАО «Т Плюс» полностью разберут и восстановят тепловую камеру.



- Это аварийный объект, поэтому мы вынуждены принять меры, - пояснил sgpress.ru первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.



Все повреждения на Волжском проспекте должны устранить за выделенные 7 дней.