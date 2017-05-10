В Самаре к ЧМ-2018 построят автопарк для спецтранспорта в районе клиник СамГМУ

Общая площадь парковки составит 13 000 квадратных метров. Сметная стоимость строительства автопарка составляет 22,18 миллиона рублей. В настоящее время ведется согласование места размещения площадки с АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

Осуществление закупок по определению подрядчика будет возможно после заключения соглашения о предоставлении субсидии бюджету Самары на софинансирование работ с минтрансом. Строительные работы по подготовке площадки планируется завершить до конца 2017 года.