До конца года в Самаре обустроят пункт досмотра фур на Ракитовском шоссе

По словам заместителя руководителя департамента Елены Бондаренко, эта территория наиболее соответствует требованиям FIFA и АНО «Оргкомитет «Россия-2018». Общая площадь участка составляет 15000 квадратных метров. Там будет обустроен пункт досмотра грузов и транспорта, а также пункт регистрации грузового транспорта (LOG/LOGPoint).

Площадка уже согласована оргкомитетом. В настоящее время ведется согласование территории с уполномоченными структурами (территориальными отделами ФСБ России, МВД России, МЧС России, Управление Роспотребнадзора). Отрабатываются замечания по схеме движения от ГУ МВД России по Самарской области, ФСБ, Роспотребнадзора.

Устройство площадки планируется осуществить до конца 2017 года в соответствии с требованиями FIFA и передать под монтаж оборудования в АНО «Арена-2018» в феврале 2018 года.