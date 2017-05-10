В Самаре запретят продажу алкоголя и деятельность опасных производств во время ЧМ-2018
В среду, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал Указ об усилении мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
Матчи Кубка конфедераций будут проводиться с 1 июня по 12 июля 2017 года, а ЧМ-2018 с 25 мая по 25 июля 2018 года. В этот период все прибывшие в Самару гости должны будут в течение 3 дней обратиться в МВД РФ для регистрации по месту пребывания.
Также с 1 июня по 17 июля 2018 года будет запрещен въезд на территорию Самары всех автобусов, за исключением осуществляющих регулярные пассажирские перевозки и получивших специальное разрешение от МВД. Все автобусы на этот период также должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации.
Все социальные и промышленные объекты переведут на усиленный режим охраны. Все митинги, собрания и пикеты в этот период будут проводиться только в то время, которое утвердят местное правительство и правоохранительные органы. Дополнительно будет приостановлена деятельность производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические, биологические, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества.
Также в Самаре будут определенные территории, где на время матчей запретят продавать и употреблять алкоголь.
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