Жителям Самарской области вернули больше полумиллиарда рублей
С начала 2017 года жителям региона предоставлено налоговых вычетов на общую сумму более 559 миллионов рублей, сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области.
Об имущественных налоговых вычетах в связи с понесенными расходами на приобретение жилья в размере 20,4 миллиарда рублей заявили 68 тысяч граждан. Свыше 21 тысячи жителей региона воспользовались правом получения налоговых вычетов на лечение и обучение, а также по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования за 2016 год на сумму почти 994 миллиона рублей.
Предоставление налогового вычета – это не возврат всей суммы расходов, например, на обучение, лечение, строительство дома или приобретение жилья, а возврат 13% с потраченной на эти цели суммы. Причем есть существенное условие – с заработной платы налогоплательщика должен быть удержан НДФЛ и перечислен в бюджет, а это значит, что налоговый вычет не предоставят безработному или обладателю заработной платы в «конверте».
Подать декларации исключительно с целью получения налоговых вычетов можно в любое удобное время в течение всего года. Между тем период, за который предоставляется такая декларация, ограничен трехлетним сроком. Так, например, в 2017 году подать декларацию с целью получения налоговых вычетов можно за 2014, 2015 и 2016 годы.
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