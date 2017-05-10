Жителям Самарской области вернули больше полумиллиарда рублей

Об имущественных налоговых вычетах в связи с понесенными расходами на приобретение жилья в размере 20,4 миллиарда рублей заявили 68 тысяч граждан. Свыше 21 тысячи жителей региона воспользовались правом получения налоговых вычетов на лечение и обучение, а также по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования за 2016 год на сумму почти 994 миллиона рублей.

Предоставление налогового вычета – это не возврат всей суммы расходов, например, на обучение, лечение, строительство дома или приобретение жилья, а возврат 13% с потраченной на эти цели суммы. Причем есть существенное условие – с заработной платы налогоплательщика должен быть удержан НДФЛ и перечислен в бюджет, а это значит, что налоговый вычет не предоставят безработному или обладателю заработной платы в «конверте».

Подать декларации исключительно с целью получения налоговых вычетов можно в любое удобное время в течение всего года. Между тем период, за который предоставляется такая декларация, ограничен трехлетним сроком. Так, например, в 2017 году подать декларацию с целью получения налоговых вычетов можно за 2014, 2015 и 2016 годы.