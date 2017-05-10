Бывший депутат гордумы Лидия Федосеева стала отвечать за качество работы поликлиники №15

На протяжении многих лет Лидия Федосеева возглавляла Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 15 Промышленного района». Параллельно она являлась депутатом Самарской городской думы. Она покинула гордуму в сентябре 2015 года.



3 мая новым главврачом поликлиники стала Ирина Назаркина. Лидия Федосеева с 10 мая приступила к работе в должности директора центра развития и управления качеством данного медучреждения.