Самарское метро запретили фотографировать и снимать на видео со вспышкой

Соответствующее постановление главы города Олега Фурсова администрация Самары опубликовала на своем официальном сайте.



Теперь без разрешения администрации метрополитена запрещено осуществлять профессиональную и любительскую фото- и видеосъемку с применением вспышки и с использованием осветительных приборов. Кроме того, граждан, отказавшихся от досмотра багажа, в зону транспортной безопасности не пустят. Каждый проезд и провоз багажа установленных размеров – не больше 120 см, подлежит оплате. Исключением являются пассажиры, пользующиеся правом бесплатного проезда в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. То есть льготники могут проносить багаж большого размера бесплатно.