В Самару не довезли 126,5 тонны запрещенных овощей из Казахстана

В ящиках оказалось 20 тонн иранских фисташек, 1,5 тонны китайских томатов, 20 тонн капусты из Республики Узбекистан, 85 тонн казахского репчатого лука. Продукты везли из Республики Казахстан в 8 грузовых автомобилях, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Оренбургской области.

Все подкарантинные овощи собирались продать на территории Москвы и Самары. Грузовики с продуктами отправили обратно в Республику Казахстан.