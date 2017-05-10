В Самару не довезли 126,5 тонны запрещенных овощей из Казахстана
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Оренбургской области задержали груз подкарантинной продукции.
В ящиках оказалось 20 тонн иранских фисташек, 1,5 тонны китайских томатов, 20 тонн капусты из Республики Узбекистан, 85 тонн казахского репчатого лука. Продукты везли из Республики Казахстан в 8 грузовых автомобилях, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Оренбургской области.
Все подкарантинные овощи собирались продать на территории Москвы и Самары. Грузовики с продуктами отправили обратно в Республику Казахстан.
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