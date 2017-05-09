В Самаре на Парад Победы вышли больше 5 тысяч человек

В военном параде приняли участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, всего – более 5000 человек. С трибун за прохождением войсковых подразделений наблюдали более 30 тысяч жителей и гостей областной столицы. Вдоль улиц, примыкающих к площади имени Куйбышева, собрались еще более 50 тысяч человек.

Завершился Парад Победы масштабной акцией «Бессмертный полк». Вслед за парадными расчетами военнослужащих, студентов, кадетов на площадь вступила колонна жителей Самарской области. 45 тысяч человек прошли мимо зрительских трибун, в их руках были портреты родных и близких, которые не вернулись с полей сражений, и тех, кто прошел тяготы боев и вернулся, чтобы заново отстраивать страну. Колонну «Бессмертного полка» зрители на трибунах и по всей улице Молодогвардейская встречали со слезами на глазах.

В целом на территории всей Самарской области в торжествах в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 500 тысяч человек.