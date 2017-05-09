В столкновении Пежо и «шестерки» под Сызранью погибли трое
ДТП произошло во вторник, 9 мая, около 7 часов утра на 917 километре трассы М-5 «Урал».
По данным ГУ МВД РФ по Самарской области, Пежо 206 выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106. От сильного удара обе машины перевернулись.
В ДТП пострадали 8 человек. Трое мужчин скончались на месте. Остальные, включая ребенка, были госпитализированы в больницу с различными травмами. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.
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