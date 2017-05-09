Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил жителей губернии с праздником

Во вторник, 9 мая, в Самаре состоялся военный парад, посвященный 72-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Перед ветеранами, участниками парада и жителями области с торжественной речью выступил губернатор Николай Меркушкин.

- Сердечно поздравляю Вас с великим праздником – Днем Победы! Чем дальше от нас то суровое, полное тягот и лишений время, тем глубже мы осознаем исторический смысл и человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов. Благодаря их мужеству, отваге, стойкости и самоотверженности мы имеем возможность жить. Мирно трудиться. Растить детей в великой и свободной стране. Раны, нанесенные этой страшной войной, и сегодня пронзительной болью отдаются в наших сердцах. Более полумиллиона куйбышевцев сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной. Каждый второй из них не вернулся домой. 233 жителя области были удостоены высшей награды – звания Герой Советского Союза. 36 стали полными кавалерами ордена Славы. Мы по праву гордимся тем, что в годы войны Куйбышев стал запасной столицей страны и кузницей, где ковалось оружие Победы, - подчеркнул губернатор.