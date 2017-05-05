Самарские ветераны получат письма с поздравлением от президента России

Список адресатов сформировало региональное отделение Пенсионного фонда по поручению администрации президента Российской Федерации, эти данные предоставляются ежегодно с 2002 года. В течение мая самарские почтальоны доставят поздравления от главы России всем перечисленным ветеранам и труженикам тыла, вручив их лично в руки.