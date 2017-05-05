Киноизмышлизм. «Стражи галактики. Часть 2» - космические «Семейные узы» (13+)
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек бразильскими сериалами? Как оказалось – многое.
В 2014 году боссы «Марвел» посадили в режиссерское кресло «Стражей галактики» Джеймса Ганна. Это был весьма странный выбор, ведь в его портфолио на тот момент поместились сценарии к детским экранизациям «Скуби-Ду», а также постановки ультрапошлых комедий «Муви 43» и «Порно для всей семьи». Чтобы вы понимали накал пошлости, «Муви 43» - это тот фильм, где у Хью Джекмана вместо кадыка выпирали гениталии. Но в то же время Ганн снял и пародийное супергеройское кино «Супер», где показал себя неплохим режиссером. В итоге «Стражи галактики» выстрелили, собрав в прокате 773 миллиона долларов при бюджете в 170.
Критики обласкали фильм, рядовые зрители не остались в стороне. Мне новое творенье от студии «Марвел» также пришлось по вкусу. Не то, чтобы «Стражи» были сняты по какой-то новой формуле, наоборот, все по классике. Команда разношерстных героев боролась с вселенским злом, попутно осыпая друг друга остротами на фоне эффектных декораций. Но действие происходило в новой для кинозрителей вселенной. Харизматичные герои посещали различные интересные планеты, а динамика не провисала. А еще там был енот по прозвищу Ракета и ходячее дерево по имени Грут, которые не могли никого оставить равнодушными.
Но вот, после того как создатели «Стражей» получили все заслуженные лавры, настало время снимать продолжение, а это задачка посложнее. Ведь зритель уже познакомился с новой Вселенной, познакомился с героями, которые к концу первой картины стали командой. Следовательно, эффект неожиданности прошел, и Ганну предстояло снимать уже другое кино – придумать достойное приключение для «Стражей» и отправить их в путешествие по новым мирам сражаться с новым злом. И Ганн с ней, на мой взгляд, не справился.
Сценарий к первому фильму Ганн писал в соавторстве с Николь Перлман и Крисом Маккоем. То есть они написали его до прихода Ганна, а он внес в него свои изменения. После успеха первой картины студийные боссы, видимо, дали Ганну полный карт-бланш, поэтому сценарий для продолжения он готовил уже в одиночку. Поэтому будьте готовы к шуткам про гениталии, секс и рвоту. Весь этот юмор ниже пояса резко контрастирует с фирменными марвеловскими шутками, которых тут по-прежнему в избытке. Но многие шутки перекочевали сюда прямиком из прошлых фильмов киновселененной. Понравилось, как малыш Грут играл с Драксом в «Море волнуется раз» в конце первого фильма? Получите ту же шутку во втором. Понравилось, как енот психовал из-за сравнения с грызуном? Пожалуйста, вот вам еще. И все бы ничего, если бы основная история была на уровне, но это уже не то хулиганское приключенческое кино, каким были первые «Стражи галактики».
Почти половину экранного времени занимают семейные разборки. В трейлере вам уже показывали, что Питер «Звездный Лорд» Квилл встретится с отцом. Так вот это и есть основной сюжет. Герой выясняет отношения с отцом, Гамора выясняет отношения с сестрой, а Дракс шутит про мужские гениталии и налаживает отношения с подручной отца Квилла. Главный злодей появляется в фильме, а точнее, заявляет о том, что он злой, на 80 минуте 120-минутного фильма. Сказать, что этот злодей никакой - значит не сказать ничего. Его мотив прост – эгоизм. Чтобы как-то развлекать зрителя до столкновения героев с антагонистом, авторы переключают наше внимание на разборки второстепенных персонажей в совершенно другом месте. Кстати, о месте действия. В отличие от первой картины, здесь все происходит в основном на двух планетах, в первой из которых нам показывают просто лес. В итоге семейные разборки, рефлексия героев, их обиды и чувства занимают большую часть хронометража. От былой динамики не осталось и следа, а все действо я могу описать одним словом – тоска. Да, картинка по-прежнему на высоте, создатели спецэффектов поработали на славу, а саундтрэк все так же достоин попасть в личную коллекцию любителей хорошей музыки. Все так же есть енот и малыш Грут. Но лично я любил первую часть не за это, а за увлекательное приключение героев по мирам и сражение с внятным злодеем. Зачем было выстраивать всю историю вокруг выяснения отношений между членами семьи, сводя на нет всю динамику фильма, мне решительно непонятно.
Если вы ходите в кино, чтобы посмотреть на красивые спецэффекты под бодрую музыку, должно быть, вам понравится и этот фильм. Я же хотел бы увидеть других «Стражей», больше приключений и миров, больше действия и интересного злодея.
Советую досмотреть титры до конца – вы увидите целых пять фирменных марвеловских сценок, которые мне понравились в фильме больше всего. Особенно рад я был появлению в фильме персонажа в исполнении Сильвестра Сталлоне, которого, похоже, мы вновь увидим в третьей части. Быть может, Ганн все же возьмет нужный курс и снова сможет нас удивить.
Приятного просмотра!
Мнение автора может не совпадать с мнением читателей.
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Елена
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