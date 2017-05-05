Площадь Куйбышева в Самаре на 243 миллиона отремонтирует «ВолгаИнжинирингСпецТранс»

За контракт на выполнение работ по капитальному ремонту площади имени Куйбышева, включая благоустройство 4-х скверов, боролись два участника – ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» и ООО «Вектор 21». В итоге предпочтение отдали первой компании, которая отремонтирует площадь за 243 миллионов рублей до 31 октября этого года.

Из техзадания следует, что в рамках капремонта планируется заменить плиты перекрытия и люков смотровых и дождеприемных колодцев, заменить бортовой камень по периметру цветников, заменить дорожное полотно тротуаров, пешеходных дорожек и основной территории площади. На площади должны появиться специальное тактильное покрытие и люминесцентные направляющие для маломобильных групп населения. Кроме того, планируется валка, посадка и обрезка деревьев и кустарников, замена растительного грунта в газонах, установка пешеходных ограждений, отделка парапетов и подпорных стен плитами из гранита, замена и установка малых архитектурных форм (урн для мусора, скамеек, информстендов и указателей, устройств для вертикального мобильного озеленения и т.д.), и устройство ландшафтных композиций на футбольную тему.