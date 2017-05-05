Несколько домов в Самаре могут остаться без капремонта из-за неплатежей жителей по взносам

Согласно постановлению правительства Самарской области, капитальный ремонт проводится в тех многоквартирных домах (МКД), где собираемость взносов составляет не менее 80%. Жители вышеуказанных МКД это условие не выполнили, поэтому капремонт пока там провести не могут.

В четверг, 3 мая, комиссия по установлению необходимости проведения капремонта общего имущества в самарских МКД рекомендовала министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области все же включить эти дома в список запланированных работ. В свою очередь, районным администрациям рекомендовали провести с собственниками квартир в этих МКД разъяснительную работу, чтобы они выплатили накопившиеся долги по взносам за капремонт.

На комиссии упомянули и те дома, жители которых добросовестно оплачивали взносы. Так, больше 80% взносов было оплачено собственниками МКД по адресам: улица Молодогвардейская, 130/132а, улица Куйбышева, 64, улица Молодогвардейская, 134-136а, улица Водников, 87/5, улица Фрунзе, 111, улица Ново-Садовая, 12. Там будет выполнен дополнительный ремонт фасадов и кровель.

Еще ряд домов на улицах Галактионовской и Молодогвардейской требуют уже капитального ремонта фасадов и кровель. Там есть проблема недобора взносов, но она связана с тем, что с мая 2016 года постановлением областного правительства собственникам перестали начислять платежи. Минэнерго рекомендовали учесть в плане работ эти дома.