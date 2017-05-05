Самара выполнила план по социально-экономическому развитию в 1 квартале года на 110,2%

По итогам 1 квартала 2017 года сводный индекс выполнения показателей превысил плановые во всех 10 городских округах, в 23 из 27 муниципальных районов и в 175 из 296 городских и сельских поселений.

Города Самара и Тольятти получили из областного бюджета 43,6 миллиона рублей и 33,5 миллиона рублей соответственно. Сводный индекс выполнения показателей за 1 квартал в Самаре составил 110,2%, а в Тольятти 103,7%.

Премиальные средства будут самостоятельно распределяться муниципалитетами на решение наиболее важных проблем городов, районов и поселений (благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и любые другие вопросы местного значения).