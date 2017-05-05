Экс-депутат гордумы 5-го созыва Лидия Федосеева больше не управляет поликлиникой №15

С 3 мая 2017 года на должность главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 15 Промышленного района» назначена Ирина Назаркина. До этого она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Стаж работы Ирины Назаркиной в системе здравоохранения насчитывает 23 года, из них более 9 лет - военная служба, более 14 лет - на руководящих должностях. Она - кандидат медицинских наук и капитан медицинской службы в запасе. До Ирины Назаркиной в течение многих лет поликлинику возглавляла бывший депутат Самарской городской думы Лидия Федосеева. Она покинула гордуму в сентябре 2015 года. В регистратуре поликлиники sgpress.ru сообщили, что с 10 мая Лидия Федосеева будет занимать в этом медучреждении уже другую должность.