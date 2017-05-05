Самарская область вошла в число лидеров по оказанию госуслуг через МФЦ
Об этом губернатор Самарской области Николай Меркушкин рассказал президенту РФ Владимиру Путину на заседании Государственного совета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России.
Тема госсовета — исполнение майских указов главы государства. На повестке дня были рассмотрены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров (МФЦ), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.
Николай Меркушкин отметил что Самарская область вошла в число девяти регионов, где наиболее успешно реализуется проект оказания госуслуг через МФЦ, и отметил, что эта работа будет продолжаться.
Вторая важная тема — независимые оценки качества работы организаций социальной сферы. Проводились специальные социологические исследования в разных регионах, в целом около 75% людей удовлетворены качеством оказываемых услуг. В Самарской области примерно такие же показатели, но их нужно повышать, отметил губернатор.
Третий блок вопросов, рассмотренных в ходе совещания — это ликвидация аварийного жилья. Президент дал поручение правительству страны совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. На переходный же период Владимир Путин предложил продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства. Николай Меркушкин отметил, что в новой программе может быть учтено жилье, которое будет признано аварийным после 1 января 2012 года. Сейчас же под программу переселения подпадает только ветхий и аварийный фонд, признанный до 1 января 2012 года.
Также губернатор добавил - на то, чтобы детально проработать новую программу, у правительства РФ совместно с субъектами Федерации есть полтора года.
Если говорить о Самарской области, то в последние несколько лет темпы переселения из ветхого и аварийного жилья значительно возросли. Так, только в прошлом году переселение шло уже вчетверо интенсивнее, чем в 2012 году. Всего же за 5 лет в регионе было переселено более 16 тысяч человек.
Тема госсовета — исполнение майских указов главы государства. На повестке дня были рассмотрены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров (МФЦ), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.
Николай Меркушкин отметил что Самарская область вошла в число девяти регионов, где наиболее успешно реализуется проект оказания госуслуг через МФЦ, и отметил, что эта работа будет продолжаться.
Вторая важная тема — независимые оценки качества работы организаций социальной сферы. Проводились специальные социологические исследования в разных регионах, в целом около 75% людей удовлетворены качеством оказываемых услуг. В Самарской области примерно такие же показатели, но их нужно повышать, отметил губернатор.
Третий блок вопросов, рассмотренных в ходе совещания — это ликвидация аварийного жилья. Президент дал поручение правительству страны совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. На переходный же период Владимир Путин предложил продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства. Николай Меркушкин отметил, что в новой программе может быть учтено жилье, которое будет признано аварийным после 1 января 2012 года. Сейчас же под программу переселения подпадает только ветхий и аварийный фонд, признанный до 1 января 2012 года.
Также губернатор добавил - на то, чтобы детально проработать новую программу, у правительства РФ совместно с субъектами Федерации есть полтора года.
Если говорить о Самарской области, то в последние несколько лет темпы переселения из ветхого и аварийного жилья значительно возросли. Так, только в прошлом году переселение шло уже вчетверо интенсивнее, чем в 2012 году. Всего же за 5 лет в регионе было переселено более 16 тысяч человек.
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