04 мая 2017 года,
17:46
$ 57.09    62.32   Нефть 50.31 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре коммерческого перевозчика отстранили от пассажирских перевозок по восьми маршрутам

ООО «Менеджмент Прожект» прекратило осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 5д, 17, 26, 32, 36, 66, 76, 77. Теперь рейсы по ним совершают автобусы МП «Пассажиравтотранс». Об этом sgpress.ru сообщили в пресс-службе департамента транспорта Самары.
 
Еще в марте руководитель департамента Дмитрий Войнич заявлял об угрозе срыва перевозок со стороны организации по целому ряду маршрутов.
 
- Есть проблемы в сфере контроля за машинами этого перевозчика - в них не работает навигационное оборудование. Мы берем этот вопрос на себя. Планируем равномерно, по одной единице, снять автобусы с нескольких маршрутов в городе и направить в Куйбышевский район. Это будет безболезненно. Мера эта временная, экстренная. По этим маршрутам готовятся торги, - отмечал Войнич.
 
Теперь к делу подключилась прокуратура, потребовавшая расторгнуть контракт с перевозчиком. Со вчерашнего дня на вышеуказанные маршруты вышли автобусы «Пассажиравтотранса» большой вместимости. Сейчас движение в Куйбышевском районе, общественного транспорта в том числе, несколько затруднено, из-за непростого трафика, сообщают в дептрансе. Однако, по информации диспетчерских служб, сегодня, 4 мая, ситуация с графиком улучшилась, несмотря на дорожные заторы.
 
Пассажиры могут обращаться на горячую линию департамента транспорта 260-20-18, где им готовы дать актуальную информацию.
 
Дата: 4 мая 2017 , 16:26
172
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самарцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую ландшафтную композицию
4 мая 2017
18
Самарцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую ландшафтную композицию
В Самаре до конца мая ограничат движение по улице Некрасовской
4 мая 2017
62
В Самаре до конца мая ограничат движение по улице Некрасовской
В Самаре коммерческого перевозчика отстранили от пассажирских перевозок по восьми маршрутам
4 мая 2017
172
В Самаре коммерческого перевозчика отстранили от пассажирских перевозок по восьми маршрутам
Под Самарой подросток попал в больницу после селфи на вагоне-цистерне
4 мая 2017
186
Под Самарой подросток попал в больницу после селфи на вагоне-цистерне
Великая Отечественная, Гагарин и спорт. В самарских парках появятся новые арт-объекты
4 мая 2017
193
Великая Отечественная, Гагарин и спорт. В самарских парках появятся новые арт-объекты
Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов вошёл в состав совета директоров казахстанского Дочернего Банка АО «Сбербанк»
4 мая 2017
79
Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов вошёл в состав совета директоров казахстанского Дочернего Банка АО «Сбербанк»
Жители Самарской области перечислили больше 10 миллионов рублей на будущую пенсию
4 мая 2017
106
Жители Самарской области перечислили больше 10 миллионов рублей на будущую пенсию
В Самаре в связи со строительством магистрали «Центральная» начинают расселять жилые дома
4 мая 2017
316
1
В Самаре в связи со строительством магистрали «Центральная» начинают расселять жилые дома
В Самарской области фургон перевернулся после столкновения с Камазом
4 мая 2017
252
В Самарской области фургон перевернулся после столкновения с Камазом
Лента новостей
4 мая 2017 , 17:41
18
Самарцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую ландшафтную композицию
Его проведут на фестивале цветов, который откроется 17 июня в парке «Дружбы» в...
4 мая 2017 , 17:21
62
В Самаре до конца мая ограничат движение по улице Некрасовской
Это связано с реконструкцией газопровода.
4 мая 2017 , 16:26
172
В Самаре коммерческого перевозчика отстранили от пассажирских перевозок по восьми маршрутам
ООО «Менеджмент Прожект» прекратило осуществление пассажирских перевозок по...
4 мая 2017 , 16:24
186
Под Самарой подросток попал в больницу после селфи на вагоне-цистерне
Инцидент произошел в среду, 3 мая, в 9 вечера недалеко от села Александровка.
4 мая 2017 , 15:12
193
Великая Отечественная, Гагарин и спорт. В самарских парках появятся новые арт-объекты
Подвели итоги прошедшего в апреле конкурса рисунков StreetArt Park.
4 мая 2017 , 15:05
79
Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов вошёл в состав совета директоров казахстанского Дочернего Банка АО «Сбербанк»
Решение об изменении состава совета директоров казахстанского дочернего банка Сбербанка было...
4 мая 2017 , 14:41
106
Жители Самарской области перечислили больше 10 миллионов рублей на будущую пенсию
С начала 2017 года участники программы софинансирования пенсии в регионе перечислили в фонд...
Все новости
Календарь
Май  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3
4
 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
6283
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
5325
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
4719
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4455
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
28 апреля 2017
835
«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы
К концу апреля весна, наконец, вступила в свои законные права. Просыпаются цветы, оживают леса и...
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
28 апреля 2017
552
 
Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»
29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с...
29 апреля 2017
1053
«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
30 апреля 2017
500
2
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.