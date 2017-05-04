В Самаре коммерческого перевозчика отстранили от пассажирских перевозок по восьми маршрутам
ООО «Менеджмент Прожект» прекратило осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 5д, 17, 26, 32, 36, 66, 76, 77. Теперь рейсы по ним совершают автобусы МП «Пассажиравтотранс». Об этом sgpress.ru сообщили в пресс-службе департамента транспорта Самары.
Еще в марте руководитель департамента Дмитрий Войнич заявлял об угрозе срыва перевозок со стороны организации по целому ряду маршрутов.
- Есть проблемы в сфере контроля за машинами этого перевозчика - в них не работает навигационное оборудование. Мы берем этот вопрос на себя. Планируем равномерно, по одной единице, снять автобусы с нескольких маршрутов в городе и направить в Куйбышевский район. Это будет безболезненно. Мера эта временная, экстренная. По этим маршрутам готовятся торги, - отмечал Войнич.
Теперь к делу подключилась прокуратура, потребовавшая расторгнуть контракт с перевозчиком. Со вчерашнего дня на вышеуказанные маршруты вышли автобусы «Пассажиравтотранса» большой вместимости. Сейчас движение в Куйбышевском районе, общественного транспорта в том числе, несколько затруднено, из-за непростого трафика, сообщают в дептрансе. Однако, по информации диспетчерских служб, сегодня, 4 мая, ситуация с графиком улучшилась, несмотря на дорожные заторы.
Пассажиры могут обращаться на горячую линию департамента транспорта 260-20-18, где им готовы дать актуальную информацию.
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