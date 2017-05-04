В Самаре коммерческого перевозчика отстранили от пассажирских перевозок по восьми маршрутам

Еще в марте руководитель департамента Дмитрий Войнич заявлял об угрозе срыва перевозок со стороны организации по целому ряду маршрутов.

- Есть проблемы в сфере контроля за машинами этого перевозчика - в них не работает навигационное оборудование. Мы берем этот вопрос на себя. Планируем равномерно, по одной единице, снять автобусы с нескольких маршрутов в городе и направить в Куйбышевский район. Это будет безболезненно. Мера эта временная, экстренная. По этим маршрутам готовятся торги, - отмечал Войнич.

Теперь к делу подключилась прокуратура, потребовавшая расторгнуть контракт с перевозчиком. Со вчерашнего дня на вышеуказанные маршруты вышли автобусы «Пассажиравтотранса» большой вместимости. Сейчас движение в Куйбышевском районе, общественного транспорта в том числе, несколько затруднено, из-за непростого трафика, сообщают в дептрансе. Однако, по информации диспетчерских служб, сегодня, 4 мая, ситуация с графиком улучшилась, несмотря на дорожные заторы.

Пассажиры могут обращаться на горячую линию департамента транспорта 260-20-18, где им готовы дать актуальную информацию.