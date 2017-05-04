Жители Самарской области перечислили больше 10 миллионов рублей на будущую пенсию
С начала 2017 года участники программы софинансирования пенсии в регионе перечислили в фонд своей будущей пенсии 10,7 миллиона рублей дополнительных страховых взносов. Всего с начала действия программы с 2009 года поступило 1,1 миллиарда рублей.
Взносы граждан в рамках программы ежегодно софинансируются государством. Все эти средства – как добровольные взносы граждан, так и средства софинансирования от государства – находятся на индивидуальных пенсионных счетах граждан в соответствующих управляющих компаниях и негосударственных пенсионных фондах - участниках системы гарантирования прав застрахованных лиц.
Согласно нормам действующего законодательства в мае 2017 года добровольные взносы участников программы будут прософинансированы государством, в случае если годовая сумма взноса участника составила две и более тысячи рублей.
Участники программы могут рассчитывать на государственное софинансирование в течение 10 лет с года внесения первого взноса при условии, что они будут ежегодно перечислять на свою накопительную часть пенсии деньги. За весь период действия программы ее участниками стали 157 419 человек жителей Самарской области.
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