В Самаре в связи со строительством магистрали «Центральная» начинают расселять жилые дома
Стоимость строительства новой автодороги предварительно оценивают в 9,9 миллиарда рублей. Министерство транспорта Самарской области разрабатывает проект по строительству проспекта Карла Маркса. Общая протяженность проектируемого участка составляет 19 километров. Такую информацию sgpress.ru предоставили в областном минтрансе.
Сейчас минтранс объявил открытый конкурс на поиск разработчика транспортной модели магистрали «Центральная». Дорогу будут строить по концессионному проекту на проспекте Карла Маркса: от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский. Начальная стоимость контракта составляет 7,9 миллиона рублей. Победителя рассчитывают определить к концу мая. Ему предстоит обследовать транспортные потоки на территории зоны тяготения проекта, определить ключевые транспортные узлы для проведения обследований транспортных потоков и провести натурные обследования транспортных потоков. Кроме того, исполнитель должен разработать прогноз интенсивности движения по автомагистрали «Центральная» на срок 10 и 20 лет. Причем варианты организации движения он должен разработать на случай платного и бесплатного проезда по магистрали. Работы подрядчик должен выполнить до 30 июня 2017 года.
В министерстве транспорта уточнили, что собственники недвижимости будут получать компенсации. Их величина устанавливается на основании отчета об оценке рыночной стоимости и с учетом понесенных собственниками убытков. Так, например, за двухкомнатную квартиру в доме №11 на Коломенском переулке и понесенный при переселении ущерб жителям предложили почти 2,6 миллиона рублей.
По информации министерства, проект разделен на два этапа:
1 - реконструкция существующего участка (от Обводной до границы Самары) и строительство автодороги от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе. Протяженность участка - 14 километров.
2 - строительство новой автодороги от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Протяженность участка - 5 километров.
О конкретных датах начала и окончания строительства пока неизвестно.
Первый этап проекта в настоящее время проходит дополнительную экспертизу. Известно, что строительство этого участка дороги планируется вести в рамках государственно-частного партнерства.
- Осенью мы подадим заявку по данному проекту в Росавтодор. И по завершении строительства первого этапа проезд по магистрали будет платным. Таковы условия участия в конкурсе, - сообщили sgpress.ru в министерстве транспорта Самарской области.
Сейчас минтранс объявил открытый конкурс на поиск разработчика транспортной модели магистрали «Центральная». Дорогу будут строить по концессионному проекту на проспекте Карла Маркса: от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский. Начальная стоимость контракта составляет 7,9 миллиона рублей. Победителя рассчитывают определить к концу мая. Ему предстоит обследовать транспортные потоки на территории зоны тяготения проекта, определить ключевые транспортные узлы для проведения обследований транспортных потоков и провести натурные обследования транспортных потоков. Кроме того, исполнитель должен разработать прогноз интенсивности движения по автомагистрали «Центральная» на срок 10 и 20 лет. Причем варианты организации движения он должен разработать на случай платного и бесплатного проезда по магистрали. Работы подрядчик должен выполнить до 30 июня 2017 года.
Что же касается второго участка магистрали – от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова – сейчас его проект дорабатывают, вносят некоторые изменения. После чего будет принято решение о виде финансирования строительства.
Стоит добавить, что, несмотря на подготовительную часть проектирования, жители Самары, которые имеют недвижимость в границах будущей магистрали, в этом году начали получать от минтранса уведомления.
- Министерство ведет подготовку территории к строительству, осуществляется выкуп земельных участков согласно установленной законом процедуре. Эту работу планируется завершить до конца года, - рассказали представители министерства транспорта.
Помимо большого количества гаражей, в зону строительства «Центральной» попадают и жилые строения, которые будут сносить. В частности, в феврале этого года уведомления о расселении получили самарцы, проживающие в домах №11 по Коломенскому переулку и №160 по проспекту Кирова. Здания находятся в районе пересечения проспекта Кирова и проспекта Карла Маркса.
В министерстве транспорта уточнили, что собственники недвижимости будут получать компенсации. Их величина устанавливается на основании отчета об оценке рыночной стоимости и с учетом понесенных собственниками убытков. Так, например, за двухкомнатную квартиру в доме №11 на Коломенском переулке и понесенный при переселении ущерб жителям предложили почти 2,6 миллиона рублей.
Добавим, что в случае, если владелец недвижимости будет не согласен с предлагаемой ему суммой компенсации, он может оспорить ее в суде.
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