В Самаре прошла благотворительная акция «Кораблик доброты»

- Нам очень приятно, что в год 30-летнего юбилея нашего учреждения это событие приобрело международный статус, - прокомментировала директор Централизованной системы детских библиотек Татьяна Халитова. - Традиционно символом нашей системы является кораблик в виде книги, который изображен и на официальном логотипе. Идея акции продиктована им и нашим слоганом «Будь на волне - читай».

Среди участников акции были библиотеки, школы, детские сады, центры дополнительного образования. На призыв откликнулись люди из многих областей России, а также из Беларуси и Казахстана – более 170 участников. Акция стала международной. Силами более 4 тыс. добровольцев-дарителей удалось собрать более 8700 экземпляров книг. На втором этапе акции все книги были переданы социальным учреждениям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В ходе передачи книг для детей силами участников акции и их партнёров были устроены праздничные мероприятия, игры, концерты, мастер-классы. Иногда к книгам присоединялись сладкие призы и подарки от спонсоров. «Умные подарки» получили около четырех тысяч детей.