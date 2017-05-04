К 10 июня монтаж купола стадиона «Самара Арена» будет завершен
Сейчас на стадионе ведутся сложные технические работы. Консоли стадиона выносятся на 57 метров. Всего их 32, каждая состоит из трех блоков. На установку одного блока уходит один день, рассказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала «Россия-24. Самара».
Сегодня в Самаре собрали самые мощные подъемные краны со всей России, а также из Казахстана, Беларуси, других стран. К 10 июня должны завершить монтаж купола и начать подготовку поля к севу травы – примерно в середине июля.
- Что касается кровли, то мы недавно встречались с питерскими подрядчиками. Они сделали хорошее предложение: и в смету вписываемся, и материал будет действительно «космический», чтобы наш стадион был похож на летающую тарелку, которая приземлилась на 32 ноги на окраине Самары, - рассказал губернатор.
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