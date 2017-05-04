К 10 июня монтаж купола стадиона «Самара Арена» будет завершен

Сегодня в Самаре собрали самые мощные подъемные краны со всей России, а также из Казахстана, Беларуси, других стран. К 10 июня должны завершить монтаж купола и начать подготовку поля к севу травы – примерно в середине июля.

- Что касается кровли, то мы недавно встречались с питерскими подрядчиками. Они сделали хорошее предложение: и в смету вписываемся, и материал будет действительно «космический», чтобы наш стадион был похож на летающую тарелку, которая приземлилась на 32 ноги на окраине Самары, - рассказал губернатор.