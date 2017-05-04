Качество ремонта дорог в Самаре проверят специалисты зарубежных лабораторий

Строители, которые выполнят ремонт дорог к мундиалю некачественно, покинут самарский рынок. К оценке качества ремонта дорог будут привлекаться российские и зарубежные лаборатории. В ближайшие дни Николай Меркушкин лично намерен проехать по всем отремонтированным в прошлом году дорогам и по тем, которые будут обновляться в этом году. Там, где будут выявлены недостатки по работам прошлого года, подрядчик до конца мая будет обязан исправить их за свой счет.