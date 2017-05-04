Куда податься футболисту-любителю в Самаре

Заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков пообещал, что предстоящее лето будет насыщено любительскими соревнованиями. В конце мая пройдет финал турнира «Кожаный мяч», в котором участвуют ребята 10 - 15 лет, а 3 июня стартуют областные соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом».

В планах и фестиваль «Футбольная Самара» из семи турниров. Среди них - «Футбольный факультет» для студентов, «Кубок нации» с уклоном в тему дружбы народов. На стадионе «Локомотив» состоится спортивный праздник «Футбол запасной столицы». Любительские футбольные лиги также организуют соревнования. По предварительным подсчетам, сегодня «в игре» свыше десяти тысяч человек.

- В нашем регионе интерес к этому спорту постоянно растет. Улучшилась ситуация с площадками для игры. В моем детстве это было проблемой, - говорит руководитель комитета развития дворового футбола областной федерации футбола Иван Макаров. - В Самаре есть три организации, которые не первый год вкладываются в развитие этого вида спорта.

Это Регулярная футбольная лига, Любительская футбольная лига «ЛФЛ-Самара» и «Авитекс-спорт».

Руководитель «ЛФЛ-Самара» Роман Трухин рассказал, что в лигу входит 140 команд. В каждой - около 15 игроков, большинство из которых - молодежь в возрасте от 20 до 30 лет.

- Я ездил по другим городам, сравнивал и думаю, что любительский футбол в областной столице хорошо развит. Мы уступаем разве что Москве и Санкт-Петербургу. Сейчас важно продолжать работу по популяризации спорта, добиваться того, чтобы футбол становился все доступнее для населения, - убежден Роман Трухин.

По мнению руководителя «ЛФЛ-Самара», заметным достижением любительского футбола является то, что люди получили возможность выбирать себе команду и противников в зависимости от уровня подготовки. Это подогревает интерес к участию в матчах.

Главный тренер Центра подготовки футболистов «Крылья Советов» Александр Цыганков сделал вывод, что благодаря любительским командам все больше ребят мечтают стать футболистами. Конечно, в профессиональный спорт пробиваются не все, но на этой волне в Самаре открываются частные школы, что позитивно сказывается на развитии спорта.

Знаменитый игрок «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов подчеркнул: в настоящее время требуется улучшать инфраструктуру для любителей, создавать площадки в жилых микрорайонах, чтобы родители с детьми могли играть за одну команду.

А куратор проекта «Футбол запасной столицы» Анатолий Макаров рассказал, что благодаря недавнему объявлению в «Самарской газете» был найден самый старый в городе мяч, который понадобится для символического открытия матча. Его предоставил участник Великой Отечественной войны.