Куда податься футболисту-любителю в Самаре
В минувший вторник в пресс-центре «СГ» прошел круглый стол, на котором обсудили развитие любительского футбола в Самаре. Эксперты разбирались, насколько горожане увлечены этим видом спорта и что требуется для его развития. Мероприятие состоялось накануне 75-летнего юбилея главного футбольного клуба Самары «Крылья Советов».
Заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков пообещал, что предстоящее лето будет насыщено любительскими соревнованиями. В конце мая пройдет финал турнира «Кожаный мяч», в котором участвуют ребята 10 - 15 лет, а 3 июня стартуют областные соревнования среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом».
В планах и фестиваль «Футбольная Самара» из семи турниров. Среди них - «Футбольный факультет» для студентов, «Кубок нации» с уклоном в тему дружбы народов. На стадионе «Локомотив» состоится спортивный праздник «Футбол запасной столицы». Любительские футбольные лиги также организуют соревнования. По предварительным подсчетам, сегодня «в игре» свыше десяти тысяч человек.
- В нашем регионе интерес к этому спорту постоянно растет. Улучшилась ситуация с площадками для игры. В моем детстве это было проблемой, - говорит руководитель комитета развития дворового футбола областной федерации футбола Иван Макаров. - В Самаре есть три организации, которые не первый год вкладываются в развитие этого вида спорта.
Это Регулярная футбольная лига, Любительская футбольная лига «ЛФЛ-Самара» и «Авитекс-спорт».
Руководитель «ЛФЛ-Самара» Роман Трухин рассказал, что в лигу входит 140 команд. В каждой - около 15 игроков, большинство из которых - молодежь в возрасте от 20 до 30 лет.
- Я ездил по другим городам, сравнивал и думаю, что любительский футбол в областной столице хорошо развит. Мы уступаем разве что Москве и Санкт-Петербургу. Сейчас важно продолжать работу по популяризации спорта, добиваться того, чтобы футбол становился все доступнее для населения, - убежден Роман Трухин.
По мнению руководителя «ЛФЛ-Самара», заметным достижением любительского футбола является то, что люди получили возможность выбирать себе команду и противников в зависимости от уровня подготовки. Это подогревает интерес к участию в матчах.
Главный тренер Центра подготовки футболистов «Крылья Советов» Александр Цыганков сделал вывод, что благодаря любительским командам все больше ребят мечтают стать футболистами. Конечно, в профессиональный спорт пробиваются не все, но на этой волне в Самаре открываются частные школы, что позитивно сказывается на развитии спорта.
Знаменитый игрок «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов подчеркнул: в настоящее время требуется улучшать инфраструктуру для любителей, создавать площадки в жилых микрорайонах, чтобы родители с детьми могли играть за одну команду.
А куратор проекта «Футбол запасной столицы» Анатолий Макаров рассказал, что благодаря недавнему объявлению в «Самарской газете» был найден самый старый в городе мяч, который понадобится для символического открытия матча. Его предоставил участник Великой Отечественной войны.
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