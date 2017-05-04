Театр «СамАрт» отметил юбилей постановкой «Бумбараш»
28 апреля 1997 года на только что открывшейся сцене театра «СамАрт» состоялась премьера спектакля «Бумбараш». Едва ли его создатели могли предположить, что их детищу уготована такая долгая творческая судьба. Спустя 20 лет в этом же зале вновь собрались актеры, режиссеры, театральные деятели и зрители, чтобы вместе отпраздновать юбилей любимого спектакля.
«Бумбараш» в постановке народного артиста Латвии Адольфа Шапиро стал знаковым явлением для «СамАрта». С него не просто начался новый этап в жизни театра, а наступил момент преобразования, который коснулся не только здания, но и вовлечения в работу новых людей, режиссеров, художников. Новая эстетика, новое оформление театрального пространства. Это было необычно и интересно и потому сразу же снискало высокую оценку не только зрителей, но и профессионалов. Через год «Бумбараш» получил высшую российскую театральную награду - «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа художника» (оформление Юрия Харикова). Главного героя, Бумбараша, в том первом спектакле играл заслуженный артист РФ Эдуард Терехов, Варвару - заслуженная артистка РФ Ольга Агапова. В 2009 году им на смену пришли Павел Маркелов и Мария Феофанова. Однако специально для юбилейных показов решили организовать «встречу поколений». В роли Варьки на сцену вновь вышла Ольга Агапова, Бумбараша сыграл Павел Маркелов. По его словам, «Бумбараш» стал путеводной звездой и камертоном в профессии - именно он определил желание выпускника училища им. Щепкина непременно вернуться в Самару, в «СамАрт». Павел играет в этом спектакле уже 15 лет, Бумбараш - его третья роль в нем.
Эдуард Терехов, специально приехавший на юбилей из Ульяновска, где он - главный режиссер театра Nebolshoy, смотрел постановку из зала, впервые в качестве зрителя.
- Я ощутил всю мощь этого спектакля, - поделился впечатлениями Эдуард. - Находясь на сцене, я это понимал - эмоционально, разумом, но при взгляде из зрительного зала это понимание не оставило никаких сомнений. Некоторые сцены, которые раньше я слышал из-за кулис, просто рвут душу. Потрясающий апофеоз - бабский хор! «Бумбараш», без преувеличения, великий спектакль! Конечно, другие актеры - это другие краски, немного другие эмоции. Я играл иначе, но это здорово, что новый исполнитель не снял кальку, а привнес что-то свое, спектакль задышал поиному, забился в ритме его сердца.
Министр культуры губернии Сергей Филиппов вспоминает, что первое его знакомство с этим спектаклем состоялось лет 15 назад и произвело сильное впечатление:
- Было крайне необычно - сцена посередине зала, зрители вовлечены в действие, тогда это было большой редкостью. Спектакль на все времена. Потому что он не столько про революцию, сколько про людей, про то, как в любой ситуации оставаться человеком. А эта тема не стареет никогда, потому спектакль идет с успехом уже столько лет.
- «Бумбараш» - одно из лучших моих творений, - признался Адольф Шапиро, также приехавший на юбилей спектакля. - Режиссерская работа эфемерна, ее руками не потрогаешь. Но когда смотришь спектакль, начинаешь чувствовать гордость: мы это сделали!
Комментарий
Сергей Соколов, директор театра «САМАРТ»
- Этот спектакль - наша память об очень интересных событиях, происходящих в нашем театре. За минувшие годы сменились поколения, но спектакль остался таким же молодым и по-прежнему интересным. И сегодня билеты на него так же сложно достать, как 20 лет назад. Но сменилось не только поколение зрителей, сменился и творческий состав. Сегодня в спектакле заняты 34 исполнителя (включая девять артистов оркестра), из которых десять играют в нем с самого начала. Это Ольга Агапова, Сергей Захаров, Юрий Долгих, Маргарита Шилова, Юрий Земляков, Дмитрий Добряков, Елена Грушина, Любовь Долгих, Ольга Костюшко, Виктория Максимова.
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