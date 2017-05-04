Театр «СамАрт» отметил юбилей постановкой «Бумбараш»

«Бумбараш» в постановке народного артиста Латвии Адольфа Шапиро стал знаковым явлением для «СамАрта». С него не просто начался новый этап в жизни театра, а наступил момент преобразования, который коснулся не только здания, но и вовлечения в работу новых людей, режиссеров, художников. Новая эстетика, новое оформление театрального пространства. Это было необычно и интересно и потому сразу же снискало высокую оценку не только зрителей, но и профессионалов. Через год «Бумбараш» получил высшую российскую театральную награду - «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа художника» (оформление Юрия Харикова). Главного героя, Бумбараша, в том первом спектакле играл заслуженный артист РФ Эдуард Терехов, Варвару - заслуженная артистка РФ Ольга Агапова. В 2009 году им на смену пришли Павел Маркелов и Мария Феофанова. Однако специально для юбилейных показов решили организовать «встречу поколений». В роли Варьки на сцену вновь вышла Ольга Агапова, Бумбараша сыграл Павел Маркелов. По его словам, «Бумбараш» стал путеводной звездой и камертоном в профессии - именно он определил желание выпускника училища им. Щепкина непременно вернуться в Самару, в «СамАрт». Павел играет в этом спектакле уже 15 лет, Бумбараш - его третья роль в нем.

Эдуард Терехов, специально приехавший на юбилей из Ульяновска, где он - главный режиссер театра Nebolshoy, смотрел постановку из зала, впервые в качестве зрителя.

- Я ощутил всю мощь этого спектакля, - поделился впечатлениями Эдуард. - Находясь на сцене, я это понимал - эмоционально, разумом, но при взгляде из зрительного зала это понимание не оставило никаких сомнений. Некоторые сцены, которые раньше я слышал из-за кулис, просто рвут душу. Потрясающий апофеоз - бабский хор! «Бумбараш», без преувеличения, великий спектакль! Конечно, другие актеры - это другие краски, немного другие эмоции. Я играл иначе, но это здорово, что новый исполнитель не снял кальку, а привнес что-то свое, спектакль задышал поиному, забился в ритме его сердца.

Министр культуры губернии Сергей Филиппов вспоминает, что первое его знакомство с этим спектаклем состоялось лет 15 назад и произвело сильное впечатление:

- Было крайне необычно - сцена посередине зала, зрители вовлечены в действие, тогда это было большой редкостью. Спектакль на все времена. Потому что он не столько про революцию, сколько про людей, про то, как в любой ситуации оставаться человеком. А эта тема не стареет никогда, потому спектакль идет с успехом уже столько лет.

- «Бумбараш» - одно из лучших моих творений, - признался Адольф Шапиро, также приехавший на юбилей спектакля. - Режиссерская работа эфемерна, ее руками не потрогаешь. Но когда смотришь спектакль, начинаешь чувствовать гордость: мы это сделали!

Комментарий





Сергей Соколов, директор театра «САМАРТ»

- Этот спектакль - наша память об очень интересных событиях, происходящих в нашем театре. За минувшие годы сменились поколения, но спектакль остался таким же молодым и по-прежнему интересным. И сегодня билеты на него так же сложно достать, как 20 лет назад. Но сменилось не только поколение зрителей, сменился и творческий состав. Сегодня в спектакле заняты 34 исполнителя (включая девять артистов оркестра), из которых десять играют в нем с самого начала. Это Ольга Агапова, Сергей Захаров, Юрий Долгих, Маргарита Шилова, Юрий Земляков, Дмитрий Добряков, Елена Грушина, Любовь Долгих, Ольга Костюшко, Виктория Максимова.