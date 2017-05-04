Мигранты принесли в областную казну больше 700 миллионов рублей

Пропускная способность таких центров в Самаре и Тольятти составляет 800 человек в день. В 2016 году Самарская область заработала более 600 миллионов рублей с налоговых платежей мигрантов, получивших лицензию на трудовую деятельность. За истекший период 2017 года налоги трудовых мигрантов пополнили региональный бюджет на порядка 100 миллионов рублей.

Многофункциональный миграционный центр создан на базе министерства внутренних дел. В апреле прошлого года была ликвидирована миграционная служба, и все полномочия были переданы МВД.