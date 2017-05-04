В самарской галерее «Виктория» состоялась «мистическая» выставка

Стоит отдаться эмоциональному восприятию, и вас окутает некий мистический морок экспозиции. И вы заметите, как на ваших глазах работы меняются. На картине изображен зачарованный лес, постапокалиптическая Земля или поверхность другой планеты? Это разорванные туфли, гигантские насекомые или черные цветы? Зеленый дворик, обрамляющий уютный маленький домик, - это квинтэссенция скандинавского гостеприимства или приманка, коварно расположенная посреди заколдованного леса?

Наибольшей притягательностью для посетителей обладало битое выгнутое зеркало. Около него периодически даже появлялась очередь.

Мистика мистикой, а эффектное и необычное селфи в Интернете на вес золота.

EXTENSION.FI - проект московской галереи «Триумф». Тем не менее выставка в Самаре стала российской премьерой: в столице экспозицию еще не видели. Представлены работы современных финских художников. Среди участников: Аксел Антас, Петри АлаМаунус, Мика Карху, Саму Раатикайнен, Анна Туори, Кари Кавен, Каарина Кайкконен, Туомас A. Лайтинен, Мийкка Васкола, Йоуна Карси. Куратор - Яна Тиббен.

Выставка EXTENSION.FI (6+) продлится до 28 мая.

Комментарии



Сергей Баландин, художник, арт-критик, куратор галереи «Виктория»

- Выставка имеет подзаголовок: «Конец света в мистическом лесу». И действительно, работы создают определенную ауру вокруг себя. Это атмосфера загадочной Финляндии, Скандинавии, Муми-Дола… Это мистическая среда, в которую интересно проникнуть, в которую погружаешься.

Марина Бобылева, сотрудник галереи «Триумф»

- EXTENSION.FI - часть нашей большой программы, посвященной актуальным художникам разных стран, в первую очередь - соседей России. Мы стараемся подобрать максимально непохожих художников, которые представляют разные направления и темы. Эта выставка тесно связана с понятием «природа», ее принятием, с экологией. Зеркало, которое привлекло всеобщее внимание, художник нашел на мусорке и попытался переработать в объект искусства, привить ему новое понимание. Работа, размещенная в центре зала, - домик - обращается к природному элементу. Это типичное финское жилище 50-х годов. Для художницы, которая его сделала, важно сохранить память об этом. После войны у людей было мало ресурсов, и строили из того, что было под руками. И, тем не менее, эти объекты оказались самыми экологичными и удобными для жилья. На выставке каждый может выбрать свою линию и решить, как смотреть. Здесь нет определенной последовательности. Каждая работа представляет отдельного художника, отдельное направление мысли, отдельную тему.