В правительстве РФ утвердили субвенцию в 927 миллионов рублей на благоустройство дворов в Самарской области

Две трети федеральной субсидии будут направлены на обновление дворов в Самарской области, еще одна треть – на преобразование общественных пространств (скверов, бульваров, центральных улиц) в комфортную и современную среду для отдыха.

Чтобы стать участниками проекта, жителям дворов необходимо провести общее собрание собственников, на котором определиться с перечнем необходимых работ по благоустройству (установка лавочек, урн, детских и спортивных комплексов, организация освещения, озеленения, парковки, ремонт внутридворовых проездов и т.д.). Далее оформить протокол собрания, сформировать заявку на участие в проекте и передать в администрацию своего муниципалитета.

На основании всех собранных заявок формируется муниципальная программа по благоустройству на 2017 год, а с ноября текущего года – на плановый период 2018-2022 годов. Очередность проведения работ по благоустройству будет зависеть от активности самих жителей: чем раньше они представят заявку, тем раньше их двор будет приведен в порядок.

Кроме того, в рамках приоритетного проекта будет проводиться обновление наиболее знаковых общественных пространств городов и сельских поселений. Дизайн-проекты их благоустройства будут вынесены на общественные слушания и утверждены с учетом мнения жителей.