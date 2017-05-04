Самыми популярными услугами в МФЦ у самарцев стали проверка налоговых долгов и штрафы ГИБДД

Наибольшее количество региональных услуг оказано в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Клявлинском районе и Сызрани. Лидеры по муниципальным услугам – Тольятти, Самара, Чапаевск, Октябрьск и Нефтегорский муниципальный район.

Самыми популярными услугами в прошлом году стали проверка судебной и налоговой задолженностей, а также штрафов ГИБДД, заказ выписки с индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России, регистрация автотранспортных средств, получение водительских удостоверений, оформление загранпаспорта и выдача справок о наличии или отсутствии судимости.

В прошлом году в МФЦ Самары обратилось более 65 тысяч заявителей, что почти на 40% больше, чем в 2015 году. На содержание МФЦ в 2016 году из бюджета города было выделено 162,5 миллиона рублей. В городском бюджете 2017 года на эти цели запланировано 130 миллионов рублей.