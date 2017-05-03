Состоялось гашение юбилейной серии почтовых марок, посвященных 75-летию клуба «Крылья Советов»

Памятное гашение марок состоялось в музее "Самара Космическая". В мероприятии приняли участие ветераны-футболисты, изображенные на марках. Им были вручены юбилейные марочные листы.

- Этот проект был бы невозможен без участия Самарской энергетической компании – давнего друга «Крылышек», - подтвердил генеральный директор ФК «Крылья Советов» Виталий Шашков.

Он пожелал молодым спортсменам, которые сегодня приходят в клуб, достойно продолжать его традиции.