В Самаре задержали дилера с 7 килограммами синтетических наркотиков

Исследование показало, что это синтетический наркотик. По данным ГУ МВД РФ по Самарской области, сбыть запрещенный товар парень собирался в различных районах города. Молодой человек, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, официально нигде не работает. В отношении самарца возбуждено уголовное дело.