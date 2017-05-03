Как будут отключать горячую воду в Самаре во время гидравлических испытаний

С 10 по 13 мая 2017 года – на сетях Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной. Горячую воду будут отключать в пределах проспекта Карла Маркса, Ракитовского шоссе, улицы Мелекесской, Зубчаниновского шоссе, улицы Физкультурной, улицы Красных Коммунаров, улицы Промышленности, улицы Аэродромной, улицы Авроры, улицы Мориса Тореза, улицы Революционной, Московского шоссе, улицы Советской Армии, улицы Ново-Садовой, улицы Солнечной, улицы Демократической, улицы Ташкентской, улицы Стара-Загоры, улицы Алма-Атинской.

С 15 по 18 мая 2017 года – на сетях Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. Воду отключат в пределах Волжского проспекта, улицы Максима Горького, реки Самары, улицы Братьев Коростелевых, железной дороги, Комсомольской площади, улицы Пятигорской, улицы Ново-Урицкой, улицы Авиационной, улицы Клинической, улицы Дзержинского, улицы Партизанской, улицы Авроры, улицы Гагарина, улицы Революционной, улицы Ново-Садовой, улицы Соколовой, улицы Лесной.

С 22 по 24 мая 2017 года - на сетях Нижней зоны Безымянской ТЭЦ. Воды не будет в пределах улицы Земеца, улицы Береговой, проспекта Кирова, Заводского шоссе, проспекта Мальцева, улицы Ближней, железной дороги.

По результатам гидравлических испытаний определяются участки сетей, требующие проведения ремонтных работ в межсезонье.