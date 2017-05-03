Самарскую бизнесвумен судят за незаконную продажу квартир в ЖК «Куйбышев»

По информации пресс-службы суда, директор ООО «Трансстройматериалы» Оксана Шик обещала людям квартиры в новостройке без ведома генподрядчика и застройщика. Ее обвиняют в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Шик якобы заключила с потерпевшими договора займа. Следствие предполагает, что женщина брала у людей деньги и тратила по своему усмотрению.

Жилые дома эконом-класса в ЖК «Куйбышев» планируют достроить к концу 2018 года. Так как застройщик ничего о сделках Шик не знал, то квартиры никто из троих потерпевших не получит. Каждый из них отдал Шик около 1,5 миллиона рублей. Женщина свою вину не признает.