За водоотведение самарцы могут начать платить только в 2019 году
Сегодня в регионе обсуждается нововведение - норматив по водоотведению, которого раньше не было, сообщил sgpress.ru руководитель областного центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских.
Водоотведение - это коммунальная услуга, предоставляемая водоканалом населению, по отводу воды из квартир и домовладений, ее очистке, переработке отходов и их утилизации. Водоканал отводит грязную воду за пределы города, на очистные предприятия.
Часовских отмечает, что существенного влияния на платежи граждан это новшество не окажет. Общественники добиваются того, чтобы новый для самарцев норматив был введен не раньше 2019 года.
Также Часовских отметил, что действующие нормативы на содержание общедомового имущества будут скорректированы до 1 июня 2017 года. Созданная в министерстве энергетики и ЖКХ области рабочая комиссия уже проанализировала необходимость и возможность корректировки нормативов, подготовила проект с обновленными цифрами и разместила его для публичного обсуждения. Сейчас в министерство поступают замечания и предложения по этому проекту, и с их учетом уже в мае будут приняты новые нормативы.
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