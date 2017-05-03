Похитителя тротила с чапаевского завода «Полимер» осудили

Сотрудники службы безопасности выяснили, что к незаконному хранению взрывчатых веществ причастен 19-летний житель Чапаевска Павел Рожин. В период с августа по сентябрь 2016 года он похитил взрывчатое вещество с территории ОАО «Полимер», где работал. Похищенное он спрятал в тайнике в лесополосе.

В отношении парня возбудили уголовное дело. Чапаевский городской суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с наложением штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

В ноябре 2015 года Рожин уже был осужден за нанесение экстремистских надписей и изображений на культовое здание «Мечеть Мирмаммеда» в Чапаевске.