Деятельность сызранского завода «Нефтемаш» частично приостановили по решению суда

Сызранский городской суд вынес постановление о признании юридического лица ООО «Нефтемаш» виновным в нарушении требований промышленной безопасности. Суд приостановил деятельность по эксплуатации опасного производственного объекта «Площадка воздухоразделительной установки получения кислорода» сроком на 90 суток.

Управление Ростехнадзора по Самарской области провело расследование инцидента и по его итогам обратилось в суд с заявлением о приостановке деятельности завода. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.