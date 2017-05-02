Глава Самары Олег Фурсов первым из сотрудников мэрии опубликовал декларацию о доходах за 2016 год

Согласно декларации, Олег Фурсов заработал за 2016 год 4,2 миллиона рублей. Отметим, что доходы главы города выросли – в 2015 году его совокупный заработок составил 3,6 миллиона рублей. В прошлом году в собственности мэра числились дом площадью 172 квадратных метра и земельный участок площадью 1516,7 квадратных метра. Также в пользовании у главы были квартира и баня.